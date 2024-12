A Verona la band che suona e promuove il dono del sangue

Si chiama Si fa Band il gruppo musicale veronese che non solo suona ma promuove il dono del sangue: spettacolo al Camploy.

A Verona c’è una band di giovani musicisti accomunati non solo dalla passione per il sound ma anche dall’altruismo. Quello che dimostrano ogni volta che vanno a donare il sangue. Sono quasi tutti iscritti all’Avis veronese i ragazzi della Si fa Band, che porta musica e coreografie nelle piazze e nelle scuole. Ora la banda arriva sul palco del teatro Camploy con lo spettacolo gratuito ‘Gocce di musica’ per sensibilizzare e sostenere la donazione di sangue a favore dell’Avis cittadina.

L’appuntamento è per martedì 10 dicembre alle ore 21 con uno show in cui saranno proposti brani swing, blues, rock and roll e pop. La band sarà diretta dal maestro Massimo Rizza, sul palco anche alcuni ospiti e ballerini. L’iniziativa, promossa dall’Avis di Madonna di Campagna San Michele Extra, trova il sostegno dell’amministrazione.

“Fa piacere vedere ragazzi e ragazze attivi nel donare il sangue e nel promuovere l’importanza di tale azione tra i loro coetanei- afferma l’assessora alla Salute Elisa La Paglia-. Veicolare poi questi messaggi attraverso la musica è un’occasione di socializzazione e divertimento”.

Presenti in conferenza stampa per l’Avis Madonna di Campagna San Michele Extra Daniele Perbellini e Elia Biasi, Massimo Rizza direttore artistico e maestro della SiFa Band e Andrea Marcolini rappresentante dei giovani musicisti della SiFa Band. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.