Così l’Hellas Verona fa “vedere” le partite alle persone non vedenti

Iniziativa di Hellas Verona: audio descrizione delle gare al Bentegodi per le persone non vedenti.

Hellas Verona avvia un’importante iniziativa dedicata alle persone non vedenti, che potranno vivere le emozioni delle partite di Serie A direttamente dallo stadio ‘Bentegodi’, grazie a un innovativo servizio di audio descrizione.

L’iniziativa, che già è stata portata allo stadio in occasione di Hellas Verona-Juventus, prenderà il via domenica, in occasione della sfida Hellas Verona-Empoli, valevole per la 15esima giornata di Serie A Enilive, e sarà attiva per tutte le partite casalinghe della stagione.

Come funziona.

Grazie alla collaborazione con Connect Me Too, servizio di audiodescrizione implementato da CMT Translations, e con le associazioni UICI Verona e Real Eyes Sport, il club gialloblù offrirà un’esperienza coinvolgente e inclusiva per le persone con disabilità visiva. Durante ogni incontro, gli spettatori non vedenti saranno accompagnati da due studenti dell’Università di Verona, appositamente formati per fornire una radiocronaca dettagliata in tempo reale.

Il progetto vede, infatti, il coinvolgimento di quattro studenti dell’Università di Verona, provenienti dai corsi di laurea in Scienze Motorie e in Giornalismo. Tutti hanno partecipato a un corso di formazione specializzato, erogato da CMT Translations, che garantisce un approccio professionale e sensibile alle esigenze specifiche del pubblico non vedente.



Il servizio si avvale della collaborazione di UICI Verona, che rappresenta l’’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti’ a livello locale, e di Real Eyes Sport, associazione fondata nel 2019 da Daniele Cassioli, atleta paralimpico non vedente e pluricampione mondiale di sci nautico. Real Eyes Sport si impegna a promuovere attività ludico-motorie e agonistiche per persone con disabilità visiva, offrendo progetti come ‘Spazio al Gesto‘ per i più giovani e discipline competitive quali il calcio a 5 ipovedenti, il blind tennis e l’atletica leggera.