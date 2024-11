A Verona il figlio di Walter Chiari presenta tre film cult dell’attore al Teatro Ristori.

Elogio a Walter Chiari nel centenario della sua nascita avvenuta a Verona in via Quattro Spade: era l’8 marzo del 1924. Mercoledì 20 novembre, al Teatro Ristori, l’assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Circolo del Cinema, propone tre film che mostrano il talento di Walter Chiari in ruoli profondi e lontani dalla sola comicità. Un’occasione imperdibile per riscoprire il genio versatile di uno degli artisti più amati dello spettacolo italiano. A presentare l’evento ci sarà Simone Annicchiarico, figlio dell’attore, che condividerà ricordi e aneddoti del padre.

Tre film per raccontare un grande artista.

La maratona inizia alle 16 con Il giovedì di Dino Risi. In questa storia toccante, Walter Chiari interpreta Dino, un uomo di mezza età che cerca di riallacciare il rapporto con il figlio di otto anni. Un film che mescola umorismo e malinconia, in una performance che tocca le corde più intime dello spettatore. La copia è stata restaurata dalla Cineteca Nazionale per il centenario.

Alle 18 è in programma Bonjour Tristesse di Otto Preminger. Qui, Walter Chiari appare in un ruolo secondario ma memorabile, all’interno di un cast internazionale che include David Niven, Jean Seberg e Deborah Kerr. Il film, ambientato in Francia, dimostra la capacità dell’attore di brillare anche in produzioni internazionali.

La giornata si chiude alle 21 con La rimpatriata di Damiano Damiani, considerata da molti la sua interpretazione più intensa. Chiari veste i panni di Cesarino, un uomo che dietro la facciata spensierata nasconde fragilità e rimpianti. Un ruolo profondo che mette in luce il suo straordinario talento drammatico.

La partecipazione è aperta a tutti: un invito a scoprire o riscoprire l’eredità culturale e artistica di un attore che ha segnato un’epoca.