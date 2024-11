Al via la manifestazione in piazza dei Signori a sostegno dell’Ucraina.

Domenica 24 novembre alle 15 in piazza dei Signori a Verona, la manifestazione per commemorare le vittime dell’Holodomor e sostenere l’Ucraina. L’iniziativa è promossa dall’associazione Malve di Ucraina Aps e dalla comunità ucraina locale, con il sostegno di Più Europa Verona, Liberi Oltre le Illusioni, Movimento Federalista Europeo di Valpolicella e Verona Radicale. L’evento si inserisce nella “catena della memoria” che collega associazioni ucraine in tutto il mondo.

“L’Holodomor, carestia indotta dal regime sovietico tra il 1932 e il 1933, ha causato la morte di milioni di persone, diventando una delle pagine più oscure della storia ucraina. Riconosciuto come genocidio anche dal Parlamento italiano, questo atto di repressione mirava a ridurre alla fame i contadini ucraini, noti per il loro impegno nella produzione agricola, il cui grano veniva però esportato all’estero” – spiegano gli associati di Malve di Ucraina Aps. “L’evento non è solo una commemorazione, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza della libertà e della dignità umana“.