Un vino veronese nella top 100 dei migliori al mondo.

Un vino della provincia di Verona eletto fra i migliori al mondo: è il Soave Classico doc di Graziano Prà proprietario dell’azienda di Monteforte d’Alpone. Il “nettare” è stato inserito nella Top 100 dei migliori vini al mondo stilata da Wine Spectator, una delle riviste di vino più influenti al mondo.

L’azienda si distingue ancora una volta: Otto è infatti l’unico Soave e l’unico vino veneto presente in questa classifica globale. Non è la prima volta che accade: il riconoscimento arriva per la seconda volta, dopo il debutto nella Top 100 del 2018, a conferma della qualità costante e dell’impegno per esaltare il territorio del Soave.

L’Otto.

Otto Soave Classico doc è un vino che esprime la freschezza della Garganega in purezza. Pensato come un vino semplice e quotidiano, sorprende anche se lasciato riposare qualche anno in cantina. I suoi profumi ricordano il biancospino, il gelsomino, la mela verde e la mandorla, mentre al palato spiccano la freschezza minerale e la sapidità.

La stessa Wine Spectator lo descrive come “Drink now through 2027”, suggerendo che è perfetto da bere subito, ma può regalare soddisfazioni anche nei prossimi anni. Con il tappo a vite e uno stile moderno, Otto rappresenta la versatilità e l’eleganza del Soave Classico. Un simbolo di eccellenza che porta Verona, il Veneto e l’Italia al centro della scena vinicola internazionale.