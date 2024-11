Verona ricorda Walter Chiari nel centenario della nascita: “Genio e follia dei veronesi”

La città di Verona ricorda Walter Chiari nel centenario della nascita.

Il Comune di Verona e il Circolo del Cinema di Verona ricordano Walter Chiari, attore di prosa e di varietà, di cinema, comico e drammatico, cabarettista, conduttore radiofonico, presentatore televisivo. Nell’anno del centenario dalla nascita, Verona non poteva non dedicare un’occasione di approfondimento sia grazie al contributo di studiosi ed esperti che alla proiezione di alcuni importanti film interpretati dall’artista, diretto da celebri registi italiani e stranieri.

A Walter Chiari, nome d’arte di Michele Armando Annicchiarico, Verona ha dato i natali l’8 marzo del 1924 nel palazzo in via Quattro Spade, dove è apposta una targa in sua memoria. L’eclettico artista è stato per molti decenni, dalla fine della Seconda guerra mondiale alla morte avvenuta a Milano il 20 dicembre 1991, uno dei personaggi di spettacolo più popolari in Italia, tanto da essere ribattezzato post mortem “il primo comico italiano moderno”, colui che ha cambiato il modo di far ridere.

La doppia iniziativa è stata presentata dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini insieme ai curatori Paolo Romano e Giancarlo Beltrame e l’organizzatore Francesco Lughezzani del Circolo del Cinema.

“Nato a Verona quasi per caso, Walter Chiari in realtà impersona il genio e la follia dei veronesi e ha saputo nelle varie forme del teatro, del cinema e della televisione esprimersi facendo emergere il suo grande talento e il suo lato creativo- dichiara l’assessora alla Cultura Marta Ugolini-. L’auspicio è che questa iniziativa risvegli l’attenzione e la curiosità di molti veronesi che magari non sono a conoscenza delle origini dell’artista, andando a riscoprire alcuni dei suoi film e dei suoi tormentoni comici più importanti”.

Una carriera da 100 film.

Nel corso della sua carriera ha girato 109 film, prestando la sua maschera e la sua versatilità interpretativa anche a grandi autori, italiani e internazionali, quali Luchino Visconti (Bellissima, 1951), Alessandro Blasetti (Io, io, io… e gli altri, 1966), Damiano Damiani, Dino Risi, Luigi Comencini (Le sorprese dell’amore, 1959), Mario Monicelli (Donatella 1956), Mario Soldati, Mauro Bolognini, Vittorio Cottafavi (Avanzi di galera, 1954) e – all’estero – Otto Preminger, Orson Welles (Falstaff, 1966), Michael Powell (Sono strana gente, 1966) Mark Robson, Terence Young (Joe Valachi – I segreti di Cosa nostra, 1972), Jean Delannoy (L’ora della verità, 1952), John Berry (Io sono un sentimentale, 1952), Christian-Jaque (Nanà, 1955), Ken Annakin, Ladislao Vajda, Luis Saslavsky (Festa di maggio, 1958).

Indimenticabili anche le sue apparizioni in tv, tanto che dalla fine degli anni Cinquanta divenne uno dei volti-simbolo degli anni d’oro dello spettacolo televisivo in Rai, e anche in teatro è stato uno dei più grandi e, per molti versi, misconosciuti talenti. Arrivato al successo giovanissimo, ebbe una straordinaria capacità di entrare in diretto contatto con il pubblico, con il quale interagiva e dialogava nei suoi spettacoli, ricchi di memorabili monologhi.

Verona, due giornate dedicate a Walter Chiari.

Walter, attore dai mille volti CONVEGNO

Sabato 16 novembre 2024 – Spazio San Pietro in Monastero, Via Garibaldi, 3, ingresso gratuito

Ore 10.30 – 13.00

Mattinata di testimonianze, ricordi e cenni critici su un protagonista dello spettacolo italiano dal dopoguerra agli anni Novanta

Simone Annichiarico

Conduttore televisivo, ha preso parte al documentario Meglio esser Chiari su suo padre Walter e alla fiction Rai Walter Chiari – Fino all’ultima risata (2012)

Angela Bosetto

Giornalista, critica e saggista cinematografica

Steve Della Casa

Conservatore della Cineteca Nazionale e conduttore della trasmissione radiofonica Hollywood Party

Rocco Moccagatta

Docente di linguaggio cinematografico e televisivo allo Iulm di Milano

Nicola Pasqualicchio

Docente di Discipline dello Spettacolo all’Università di Verona

Michele Sancisi

Scrittore, autore televisivo e giornalista, autore del libro 100% Walter Chiari. Biografia di un genio irregolare

Le proiezioni al Ristori.

Mercoledì 20 novembre 2024– Teatro Ristori, proiezioni ad ingresso gratuito

Ore 16.00

Il giovedì (Italia, 1964 – 104 min), regia di Dino Risi

Dino Versini, quarantenne un po’ sbruffone e con un matrimonio fallito alle spalle, trascorre una giornata con il figlio di 8 anni, Robertino, che non vedeva da tempo. Dopo l’iniziale timidezza, il bambino, osservando i comportamenti e i piccoli difetti del padre, comincerà a volergli bene così com’è, con tutti i suoi limiti.

Ore 18.00

Bonjour Tristesse (USA, 1958 – 94 min), regia di Otto Preminger

Raffinato melodramma, che alterna bianco e nero e colore, interpretato da un cast di stelle, tra cui David Niven, Jean Seberg e Deborah Kerr. Il film ripercorre il ricordo dell’ultima vacanza nella villa in Costa Azzurra che Raymond, il protagonista, e la figlia Cecile hanno passato con Elsa, la nuova compagna del padre. Fino all’arrivo di Anne, donna colta ed elegante

Ore 21.00

La rimpatriata (Italia, Francia, 1963 – 110 min), regia di Damiano Damiani

Alla vigilia dei quarant’anni un gruppo di amici si ritrova, per una serata di ricordi di gioventù e di festeggiamenti: gli amici mettono a fuoco le prime rughe, raccontano di illusioni perdute e piccoli tradimenti. Cesarino, il seduttore del gruppo che ora fa il gestore di un piccolo cinema di periferia, decide di contattare un’amica del gruppo, con cui aveva perso i contatti.