Fiera di Verona: al via il salone dedicato alla formazione e al lavoro del “futuro”.

Job&Orienta 2024 è il Salone nazionale dedicato all’orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro, si terrà alla Fiera di Verona. La 33esima edizione inizierà mercoledì 27 e proseguirà fino a sabato 30 novembre, con spazi più grandi e quattro giornate ricche di eventi.

Il tema centrale di quest’anno è “Persone, cultura, tecnologie. Per un nuovo Umanesimo europeo”. L’obiettivo è aiutare i giovani a diventare protagonisti del cambiamento in un mondo sempre più influenzato dall’intelligenza artificiale. L’evento vuole sottolineare l’importanza di unire persone e tecnologie attraverso la cultura. Si cercherà di preparare i ragazzi a usare le nuove tecnologie in modo critico e responsabile, puntando su creatività e competenze personali.

Promosso da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con vari ministeri, Job&Orienta è un punto di riferimento a livello nazionale per l’orientamento. Quest’anno si terrà nei padiglioni 9 e 10 della Fiera di Verona, con spazi più ampi e nuove opportunità per visitatori ed espositori. Per la prima volta ci sarà anche il Festival del Futuro, promosso da Gruppo Editoriale Athesis e altre istituzioni.

L’evento offrirà agli studenti, alle loro famiglie e ai giovani in cerca di lavoro una panoramica delle opportunità formative e professionali più ricercate. Sarà un’occasione importante anche per gli operatori del settore per aggiornarsi sulle ultime novità in campo educativo e lavorativo.

Il Salone sarà diviso in due aree principali: “Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro”. Ciascuna area avrà diverse sezioni tematiche, tra cui educazione, didattica, lingue straniere, università, alta formazione e opportunità lavorative.

Oltre agli espositori, ci saranno molti eventi come convegni, seminari, workshop e laboratori pratici. L’evento sarà anche accompagnato da un ecosistema digitale accessibile tramite il sito www.joborienta.net. La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.