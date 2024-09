Mamma ricoverata in ospedale, i poliziotti accudiscono le figlie tutta la notte.

A Verona una mamma è stata portata d’urgenza all’ospedale dopo un malore, lasciando sole le sue due figlie minorenni nella loro casa a Cà di David. I poliziotti Davide e Giuseppe, della Volante Roma di Verona, avvisati, sono intervenuti immediatamente e hanno vegliato sulle bambine per tutta la notte fino all’arrivo della nonna che vive a Bolzano.

La madre, prima di perdere i sensi, era riuscita a chiamare i soccorsi. Quando gli agenti sono arrivati a casa, la figlia maggiore, ancora spaventata, ha spiegato l’accaduto. Davide e Giuseppe si sono subito dati da fare per assicurarsi che la madre all’ospedale potesse avere il suo cellulare per parlare con le bimbe e tranquillizzarle.

Poi hanno rintracciato la nonna che si è messa in viaggio per raggiungere le nipoti. Nel frattempo, i poliziotti hanno promesso di non lasciare sole le ragazze e hanno mantenuto la parola. Alle 7 del mattino, quando la nonna è arrivata, ha trovato le nipoti ancora in compagnia degli agenti, che avevano portato loro delle brioche per fare colazione insieme.