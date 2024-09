Fidas Verona si mette in moto e gira la provincia, da Villafranca alla Lessinia

Torna “Metti in moto il dono”: 65 chilometri in moto attraverso la provincia di Verona, da Villafranca alle montagne della Lessinia.

Il 22 settembre torna “Metti in moto il dono”, iniziativa promossa da Fidas nazionale e declinata da Fidas Verona su un itinerario che abbraccia 65 chilometri di territorio.

Donatori e non saliranno in sella alle proprie moto attraversando pianura, colline e montagne, in un percorso panoramico che avrà come obiettivo quello di rendere visibile il dono. “Ci sono a disposizione una settantina di posti per questa manifestazione itinerante giunta alla quarta edizione, che riproponiamo a grande richiesta”, spiega Daniele Vaccari, consigliere provinciale di Fidas Verona e referente della manifestazione.

Il ritrovo è previsto alle 8.30 a Villafranca, sul piazzale della chiesa della Madonna del Popolo; dopo la benedizione del parroco, il corteo di moto partirà alla volta di Sommacampagna, toccando anche Bussolengo, Pescantina e quindi la Valpolicella, con Pedemonte, Negrar e Fane, scavallando poi in Valpantena, ad Alcenago e Stallavena; si risalirà quindi verso la Lessinia, attraverso Cerro Veronese e Bosco Chiesanuova, con arrivo a Valdiporro. Lì, alle 12.30, i motociclisti mangeranno un piatto di gnocchi di malga, partecipando a “Una montagna da favola”, evento organizzato dalle sezioni Nord di Fidas Verona.

“Un grazie ai nostri volontari”.

“Anche quest’anno abbiamo voluto aderire alla manifestazione, organizzata in varie parti d’Italia dalle federate Fidas – sottolinea Chiara Donadelli, presidente provinciale di Fidas Verona –. Grazie ai nostri volontari, cerchiamo di sfruttare ogni occasione, dalle sagre paesane ai tornei sportivi, per lanciare l’appello a donare sangue e plasma: farlo stando in sella a una moto è un modo originale, che aiuta a tenere alta l’attenzione sul bisogno di donare. Quest’anno sarà una manifestazione ancora più speciale, perché si unirà a “Una montagna da favola”, un’iniziativa molto bella organizzata dai volontari della zona Nord di Fidas Verona, che unisce alla camminata in Lessinia anche la convivialità e degli spettacoli per i più piccoli”.

Per aderire occorre avere una moto di cilindrata superiore ai 125cc e comunicare la propria adesione via mail (moto@fidasverona.it) oppure chiamando i numeri 045.8202990 o 349.6200178; la quota di partecipazione è di 10 euro.