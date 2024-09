Protesta degli animalisti alla Aptuit con l’ex ministra Brambilla

Protesta degli animalisti davanti alla sede della Aptuit di Verona, presente anche l’ex ministra Michela Brambilla.

C’era anche l’ex ministra Michela Vittoria Brambilla ieri, sabato 14, alla protesta degli animalisti davanti ai cancelli della Aptuit di Verona.

Scopo della manifestazione, è far pressione sul Tar che in novembre deciderà sulla richiesta di Aptuit di importare 1600 Beagles da sottoporre a “sperimentazione”. Alla manifestazione, organizzata da Centopercentoaninalisti, hanno aderito: Animalisti Italiani, Partito Animalista Europeo, LEIDAA, ARCI tutela diritti Animali, Cuore Randagio Veneto Odv, META Parma, LEAL, INO-SSIDABILE ETS, le Iene Vegane, AnimaLiberAction.

Chi si è alternato al microfono ha messo in evidenza il carattere speculativo e l’inutilità della “sperimentazione animale” e la crudeltà dei metodi impiegati. Michela Brambilla ha portato le sue esperienze personali e ha informato sulla prossima presentazione di un suo disegno di legge per l’inasprimento delle pene per i casi di maltrattamento e uccisione di animali. Gli stessi animalisti hanno pi dato appuntamento alla manifestazione e corteo per le strade di Verona di sabato 26 ottobre.