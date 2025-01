Ozpetek a Verona: appuntamento con il regista al cinema Kappadue

Ferzan Ozpetek a Verona: l’appuntamento è sabato al cinema Kappadue.

Sabato 11 gennaio Ferzan Ozpetek, famoso regista e autore di tanti film di successo, sarà a Verona al Kappadue per incontrare il pubblico. L’evento è organizzato per celebrare il suo ultimo geniale film, Diamanti, che ha ricevuto grandi consensi.

Il primo incontro sarà alla fine della proiezione delle ore 16. Il secondo, prima della proiezione delle ore 19. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del cinema Kappadue, in Piazzetta Giorgio Gaber 1 (ex Via Rosmini 1). Per altre info chiamare il numero 0458005895.