La neve imbianca ancora la Lessinia, fiocchi dai 1500 metri: piste aperte

La neve imbianca la Lessinia, fiocchi dai 1500 metri e piste aperte.

La Lessinia si è svegliata anche oggi coperta di bianco: la neve è caduta sopra i 1500 metri, e in alcuni punti ha superato i 30 centimetri. Le temperature si sono abbassate rapidamente durante la notte, trasformando la pioggia in neve nelle zone più alte. Questo ha permesso di creare un manto nevoso stabile, per la gioia di chi ama gli sport invernali e le passeggiate in montagna. Le piste del Centro Fondo Alta Lessinia risultano aperte sia da San Giorgio che da Bocca di Selva.

Le strade principali sono state pulite, ma alcuni sentieri rimangono difficili da percorrere. Nei prossimi giorni le temperature dovrebbero salire un po’. Questo farà sciogliere parte della neve nelle aree più basse, ma sopra i 1500 metri il paesaggio dovrebbe rimanere bianco.