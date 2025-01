Domenica a Verona si festeggia il “Popcorn day”

Domenica nella multisala di Verona si festeggia il “Popcorn day”.

Tutto pronto per il Popcorn Day di domenica 19 gennaio: chi va all’Uci Cinemas potrà riempire gratuitamente il suo bucket una seconda volta. Questa proposta è valida per chiunque acquisterà un menù con i popcorn, che siano dolci o salati.

Lo snack molto “pop”.

Nel 2024 gli spettatori Uci hanno consumato oltre 500 tonnellate di popcorn, equivalente a più di 7 piscine olimpioniche, eleggendolo ancora una volta lo snack più “pop”-olare tra gli appassionati del grande schermo.

Le preferenze di gusto variano molto a seconda del luogo, in Italia quella salata è la varietà maggiormente apprezzata, scelta dall’80% degli spettatori. In Germania e Portogallo gli spettatori preferiscono i popcorn dolci, mentre in Giappone sono popolari anche quelli al curry e alla salsa di soia.

No allo spreco.

Il Circuito si è anche impegnato per non sprecare i popcorn invenduti, salvando solo nel 2024, 265 kg di popcorn grazie alla collaborazione con l’app Too Good to Go.