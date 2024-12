Verona tra le città più educate d’Italia: lo dice la classifica di Preply

Verona è tra le città più educate d’Italia: lo dice l’indagine studio di Preply.

Secondo una recente indagine condotta da Preply sulle città italiane più educate e più maleducate, Verona emerge come una delle province per le buone maniere. Lo studio, che ha coinvolto 1.558 abitanti di 19 grandi città italiane, ha rivelato quali comportamenti scortesi siano più diffusi e ha stilato una classifica delle città più (o meno) educate d’Italia.

Se Venezia, con il suo carico di turisti e spazi limitati, conquista purtroppo il primo posto tra le città più maleducate, Padova e Verona dimostrano invece che il Veneto ha un’anima più gentile. Padova si posiziona come la città più educata d’Italia con un punteggio di 5,18, mentre Verona segue da vicino con un ottimo 5,66, insieme a Firenze e Modena.

Verona: la città scaligera conquista il podio in Veneto.

Verona, già apprezzata per il suo patrimonio artistico e la qualità della vita, conferma la sua capacità di coniugare tradizione e modernità, dimostrandosi una delle città più rispettose e civili d’Italia. Un risultato che non sorprende, considerando il forte senso di comunità e l’attenzione dei cittadini alla convivenza urbana.

Veneto: tra buone maniere e contraddizioni.

Se da un lato troviamo Padova e Verona in cima alla classifica delle città più educate, l’indagine sottolinea una curiosa contraddizione: Venezia, seppur bellissima e unica, è stata identificata come la città più maleducata d’Italia con un punteggio di 6,55. I principali problemi rilevati sono legati alla folla eccessiva, con comportamenti come saltare la coda, non rispettare lo spazio altrui e parlare al telefono in pubblico che si fanno sentire particolarmente nel centro storico della Serenissima.

Comportamenti maleducati più diffusi in Italia.

A livello nazionale, lo studio ha individuato alcuni dei comportamenti scortesi più comuni, come:

Passare troppo tempo al cellulare in pubblico (molto diffuso a Trieste e Padova)

(molto diffuso a Trieste e Padova) Non rallentare alla guida in presenza di pedoni (tipico a Catania)

(tipico a Catania) Saltare la coda e parlare con il viva voce (comportamenti evidenti a Venezia).

Verona si distingue proprio per la civiltà e il rispetto mostrati dai suoi abitanti, dimostrando che è possibile vivere in una città turistica e dinamica senza perdere le buone maniere.

Una nota positiva per Verona e il Veneto.

Il riconoscimento di Verona come una delle città più educate, insieme alla sorella veneta Padova, è un segnale positivo per la regione, dimostrando come la cultura, il rispetto e l’attenzione al prossimo possano ancora fare la differenza.

Dunque, se Venezia sembra faticare con il peso del turismo di massa, Verona sa come mantenere il giusto equilibrio tra accoglienza e buona educazione.

Le città più maleducate d’Italia.

Sul podio delle città meno educate, secondo la classifica di Preply.

Venezia (6,55). Catania (6,52). Parma (6,51).

Le città più educate d’Italia.

All’estremo opposto della classifica, ecco le città italiane considerate le più educate: