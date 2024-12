Verona Volley inaugura il primo store ufficiale in città: ecco quando

Il Verona Volley inaugura il suo primo punto vendita ufficiale: ecco quando sarà l’inaugurazione dello store.

Il Verona Volley inaugura il suo primo store ufficiale, portando lo sport scaligero nel cuore della nostra città. Martedì 17 dicembre alle 18:30 all’interno di Coin Excelsior di via Cappello, fashion partner della squadra, verrà aperto il nuovo store. Si tratta di uno spazio interamente dedicato ai tifosi e agli appassionati della squadra.

Sport e lifestyle.

Il negozio propone una selezione di prodotti legati al mondo del Verona Volley, tra cui i tre kit ufficiali di maglie da gioco, il teamwear, i set training e le Jersey replica. Non mancheranno quattro linee free-time, pensate per i tifosi che vogliono vivere la passione per il volley anche fuori dal campo.

Un traguardo importante.

A soli quattro anni dalla sua fondazione, il Verona Volley celebra un risultato significativo con l’apertura di uno store permanente, ospitato da una delle location più prestigiose della città. La scelta di Coin Excelsior, noto per il suo legame con il mondo della moda e del lifestyle, conferma l’attenzione del club per l’eleganza e l’innovazione.

L’inaugurazione.

L’evento inaugurale sarà un’occasione speciale per i tifosi, con la possibilità di incontrare i giocatori della prima squadra e vivere un’esperienza unica. Inoltre chiunque acquisterà un prodotto del Verona Volley riceverà un coupon promozionale per la partita del 26 dicembre al Pala Agsm Aim.

Un punto di riferimento per i tifosi.

Lo store non sarà solo uno spazio di vendita, ma un luogo di incontro per gli appassionati. Durante la stagione, saranno organizzati eventi speciali e promozioni esclusive per le partite in casa.