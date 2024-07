Aperte a Verona le candidature del dottorato nazionale in Scienze motorie e sportive: le info 

Aperte a Verona le candidature del dottorato nazionale in Scienze motorie e sportive: tutte le info

L’università di Verona ha aperto le candidature per la seconda edizione del dottorato nazionale in Scienze motorie e sportive. Si tratta di un percorso di alta qualificazione a livello europeo. Questo innovativo programma vede la partecipazione di 19 università e del Conservatorio di Musica dell’Abaco di Verona, aggiunto grazie alle iniziative del Pnrr. Il Conservatorio collaborerà con il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’università di Verona, offrendo una borsa di ricerca che valuterà gli effetti della musicoterapia e della stimolazione cognitiva su anziani e persone con patologie degenerative.

Sono disponibili 33 borse di dottorato, oltre a un posto senza borsa. I candidati possono scegliere fino a cinque progetti, indicando le loro preferenze. Federico Schena, coordinatore del dottorato, ha spiegato che il programma copre vari ambiti: dalla performance sportiva e metodologie di allenamento, alla prevenzione delle malattie croniche, fino alle strategie di insegnamento dell’attività motoria in ambito scolastico. Questo approccio interdisciplinare garantisce ottime opportunità lavorative nei settori dell’esercizio fisico e dello sport.

Università coinvolte.

I dottorandi lavoreranno in una delle università aderenti al progetto, tra cui:

Università di Verona .

. Conservatorio di Musica di Verona .

. Libera Università di Bolzano .

. Università di Foggia .

. Università di Torino .

. Università di Roma “Foro Italico” .

. Università di Padova .

. Università del Molise .

. Università Magna Graecia di Catanzaro .

. Università Telematica San Raffaele di Roma .

. Università Telematica Pegaso .

. Università di Pisa .

. Università dell’ Aquila .

. Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara .

. Università di Trento .

. Università di Roma “La Sapienza” .

. Università di Salerno .

. Università di Brescia .

. Università di Palermo .

. Università di Bari Aldo Moro.

Collaborazioni Internazionali.

Il dottorato promuove la mobilità internazionale per almeno sei mesi in prestigiosi centri universitari e di ricerca di paesi come Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Norvegia, Spagna, Svizzera, Grecia, Danimarca, Germania, Slovacchia, Portogallo e Stati Uniti. Questo favorisce lo scambio di esperienze, metodologie e tecnologie tra diverse istituzioni.

Attività e impatto sociale.

Il programma prevede vari eventi, tra cui congressi organizzati dalla Sismes, la principale società italiana per le Scienze Motorie, e la Winter School che si terrà a Verona a novembre 2024. Durante questo evento, oltre 50 dottorandi parteciperanno a laboratori teorico-pratici per apprendere l’uso di strumentazioni e tecnologie avanzate.

Il dottorato non solo mira a sviluppare professionalità qualificate, ma anche a impattare positivamente sulla società. Le tematiche affrontate includono la salute, le terapie motorie innovative per l’invecchiamento attivo, il benessere psicologico, l’educazione fisica scolastica, l’alimentazione e la sostenibilità. Questi argomenti sono cruciali per la ricerca accademica e per migliorare il modo di vivere delle persone.

Le candidature sono aperte fino al 25 luglio 2024. Tutte le informazioni per accedere e i dettagli sul percorso formativo sono disponibili a questo link.