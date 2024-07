Dal cinque per mille il comune di Verona incassa meno di un appartamento.

Nel 2023, a Verona come in tutta Italia si è potuto destinare il cinque per mille dell’Irpef ai comuni di residenza, ma con una significativa riduzione delle donazioni rispetto all’anno precedente. L’Osservatorio Enti Locali ha riportato una diminuzione del 5%, portando il totale a 15.285.345 euro, inferiore rispetto ai 16 milioni raccolti nel 2022.

Donazioni ai Comuni.

Oltre 6.500 comuni italiani hanno beneficiato delle donazioni, con i centri abitati più popolosi che hanno ricevuto maggiori fondi. Tuttavia, il numero complessivo di contribuenti che hanno scelto di donare il 5 per mille ai propri comuni è diminuito a 531.164 persone, meno di un quinto del totale dei contribuenti.

Verona tra le prime dieci.

Verona si distingue tra le città che hanno ricevuto più donazioni, con un totale di 86.442 euro. Questa somma colloca Verona al quinto posto nella classifica nazionale, dietro Milano (421.220 euro), Roma (396.550 euro), Torino (158.753 euro) e Bologna (107.400 euro).

Il Caso di Valdagno.

Un caso particolare è rappresentato da Valdagno, in provincia di Vicenza, che con soli 25 mila abitanti è riuscito a raccogliere 75.387 euro, superando molte città più grandi.

Nonostante il calo generale delle donazioni, il 5 per mille rimane una fonte preziosa di finanziamento per molti comuni italiani, supportando iniziative sociali e comunitarie.