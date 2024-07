Tragico incidente in Sardegna, muore una coppia veronese. Gravi anche i 2 bambini

L’incidente a Escaplano, nel sud della Sardegna.

Tragico incidente ieri sera a Escaplano, nel sud della Sardegna, dove sono morti una coppia di veronesi: gravissimi anche i due bambini che erano in auto con loro. A perdere la vita la vita il 57enne Silvio Ispisa, e la compagna di 40 anni. L’uomo che viveva in provincia di Verona, era originario della Sardegna e si trovava lì per le vacanze.

L’incidente è accaduto intorno alle 23 in Corso Sardegna a Escalaplano, dove per cause ancora da accertare, il 57enne alla guida di un’autovettura con a bordo la compagna e due minori, ha perso il controllo del veicolo finendo sopra un muro perimetrale di una struttura.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito e il personale sanitario con le ambulanze inviate dal Servizio territoriale di emergenza del 118.

Nonostante i tentativi dei sanitari, i due non ce l’hanno fatta. I due bambini invece sono stati trasferiti in elicottero con un codice rosso all’ospedale di Sassari. Le loro condizioni sono gravi.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto le Forze dell’ordine di competenza per gli accertamenti e i rilievi di legge.