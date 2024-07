Verona in prima linea contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali

La campagna di sensibilizzazione contro l’’abbandono e il maltrattamento degli animali a Verona.

Torna per il secondo anno la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Verona per combattere l’abbandono e il maltrattamento degli animali. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le Guardie Zoofile OIPA e si rivolge non solo ai proprietari di animali, ma a tutta la cittadinanza, per promuovere il rispetto e la protezione degli amici a quattro zampe, specialmente in queste settimane di caldo elevato.

“Lasciare su terrazze, balconi o addirittura in auto i propri animali, anche se per pochi istanti, può provocare gravi danni alla loro salute – dichiara il consigliere comunale delegato alla tutela degli animali, Giuseppe Rea –. Invitiamo i cittadini a stare attenti, per garantire la massima cura dei propri amici a quattro zampe, e a quelli che non li possiedono a segnalare tali comportamenti alle autorità competenti per poter garantire un pronto intervento. Il consiglio è di portare gli animali a fare una passeggiata la mattina presto o durante la sera per evitare colpi di calore. Inoltre è necessario idratarli costantemente e cercare di tenerli in casa e riparati nelle ore più calde”.

Attenzione ai colpi di calore.

“Purtroppo negli ultimi tempi, sia su segnalazione sia da parte delle guardie, abbiamo riscontrato questi episodi, dove i cani erano rinchiusi nei terrazzi o in giardini senza un’apposita area ombreggiata – spiega il comandante delle Guardie Zoofile OIPA, Massimiliano D’Errico –. Dobbiamo ricordarci che i cani non sono immuni al calore e grazie alle segnalazioni dei cittadini possiamo salvare loro la vita.”

Le temperature estive, infatti, rappresentano un pericolo significativo per i cani, che non sono in grado di regolare efficacemente la loro temperatura corporea. L’esposizione prolungata al sole o il confinamento in spazi chiusi come auto parcheggiate può portare a gravi rischi per la loro salute. Tra questi, il colpo di calore è particolarmente pericoloso e può risultare fatale se non trattato tempestivamente. Inoltre, il caldo eccessivo può causare una rapida disidratazione, compromettendo la salute dell’animale. Le superfici surriscaldate dei balconi possono provocare gravi ustioni alle zampe dei cani, e l’isolamento può causare stress e ansia, poiché i cani sono animali sociali che necessitano di interazione.

Le sanzioni.

Chi lascia gli animali in condizioni di sofferenza rischia sanzioni fino a 500 euro, che possono configurarsi in reato quando provocano problemi di salute per l’animale o addirittura la morte. L’Amministrazione Comunale esorta i cittadini a segnalare alle forze dell’ordine ogni episodio di abbandono o maltrattamento, documentandolo se possibile, perché è solo grazie a interventi tempestivi che è possibile salvare la vita dei nostri animali.

Per garantire una vita felice e sicura ai cani durante l’estate, il Comune di Verona consiglia ai proprietari di portare i cani all’interno dell’abitazione in presenza di temperature elevate. È importante fornire sempre acqua fresca e abbondante, evitare passeggiate e giochi nelle ore più calde della giornata, e creare zone d’ombra all’aperto per brevi periodi di tempo. Inoltre, non si deve mai lasciare soli i cani su balconi, terrazzi o in auto, anche se parcheggiata all’ombra. Poche semplici regole, forse per alcuni banali perché frutto di buon senso, ma che è bene tenere a mente e condividere per prendersi cura al meglio degli amici a quattro zampe.