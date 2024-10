Al via la campagna Nastro Rosa a Verona e in Veneto.

Nel mese di ottobre Verona e provincia si mobilitano per la campagna Nastro Rosa di Airc, dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro al seno. Questa iniziativa coinvolge l’intera comunità, con eventi e attività che mirano a sostenere le donne colpite dalla malattia e a finanziare la ricerca per trovare cure più efficaci.

Uno dei simboli principali della campagna è l’illuminazione dell’Arena di Verona, che dal 1 ottobre si è accesa di rosa, creando un forte messaggio di speranza. A Verona, è possibile trovare la spilla con il nastro rosa incompleto nei negozi e nelle farmacie a fronte di una donazione minima di 2 euro. Indossarla per dimostrare sostegno e vicinanza alle donne che stanno affrontando il tumore al seno. Per trovare il punto di distribuzione più vicino: nastrorosa.it.

Tra gli eventi chiave, il 1° ottobre in Piazza Bra si è tenuta una cerimonia che ha riunito istituzioni, università e organizzazioni impegnate nella ricerca sul cancro. Inoltre, fino al 28 ottobre, una mostra fotografica allestita negli spazi esterni della Biblioteca Civica di Verona offre uno sguardo sulla femminilità e la resilienza, grazie a 12 scatti in bianco e nero realizzati da tre artiste veronesi: Giulia Adami, Claudia Difra e Noemi Trazzi.

Sono molte le iniziative organizzate nel mese di ottobre dall’Ufficio Regionale Veneto Trentino Alto Adige di Fondazione Airc per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno, in occasione della campagna internazionale del Nastro Rosa.

Iniziative in Veneto.

Camminiamo “in rosa”.

Sono sempre di più le “Camminate in Rosa” organizzate sul territorio, che vedono la partecipazione di adulti e bambini di tutte le età. Si tratta di appuntamenti che uniscono la sensibilizzazione sulla prevenzione, attraverso abitudini di vita salutari come l’esercizio fisico, al sostegno al lavoro dei ricercatori. Il dettaglio delle iniziative sul territorio è disponibile nell’area eventi del sito nastrorosa.it

In particolare, in Veneto, diversi gli appuntamenti per gli amanti dell’attività fisica: il 6 ottobre, a Cortina, si è svolta la “Cortina in Rosa, i cui proventi saranno interamente devoluti a Fondazione AIRC. Il 12 ottobre sarà la seconda volta di Casale di Scodosia, il 20 ottobre prenderà il via la seconda Camminata in Rosa a Ospedaletto Euganeo, mentre per domenica 27 ottobre l’appuntamento ai nastri di partenza sarà, anche qui per la seconda edizione, a Santa Maria di Sala.

Momoni’ per Airc.

Nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla lotta contro il tumore al seno, Momonì rinnova il suo impegno per la ricerca sul cancro, al fianco di AIRC. Il brand ha infatti realizzato anche quest’anno degli scrunchies di seta , elastici per capelli sempre più di tendenza, realizzati con l’utilizzo di tessuti di recupero. Sarà possibile, presso le boutique monomarca e l’e-commerce, acquistare gli elastici al prezzo di 20 euro, che sarà interamente devoluto a Fondazione AIRC.

Venice marathon.

Il 27 ottobre nella splendida cornice della città di Venezia si svolgerà la 38° Venice Marathon. Come ogni anno, si è costituita la squadra di runner che parteciperanno al charity program e raccoglieranno fondi in favore di Fondazione AIRC attraverso la piattaforma Rete del Dono. Quasi 30 appassionati percorreranno le vie e i ponti di Venezia in una sfida di solidarietà per la ricerca contro il cancro.

Per ulteriori informazioni: com.veneto@airc.it