L’immortale cabina telefonica di San Michele Extra

C’era una volta la cabina telefonica: a Verona eccone una a San Michele Extra.

Una buona notizia per i boomer di Verona: o meglio, per chi ancora si ricorda cosa fosse quella cosa che si poteva trovare ai lati della strada, sul marciapiede, in qualche piazza, e che si chiamava cabina telefonica. Uno degli ultimi esemplari rimasti era stato segnalato a Dossobuono, ancora perfettamente funzionante.

Ora grazie ai social, sempre attenti a questi dettagli, ne salta fuori un’altra, che ancora oggi fa bella mostra di sé in via Dolomiti a Verona, zona San Michele Extra. I residenti della zona la conoscono bene, ma sul fatto che anche questa sia ancora funzionante le opinioni sono, per ora, discordanti.