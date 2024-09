Previsioni meteo a Verona, weekend incerto con temperature in calo

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

La nostra penisola risulta interessata marginalmente da una vasta area depressionaria presente sul nord Europa che invia impulsi perturbati verso di noi, come è accaduto a metà della settimana.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Per sabato tempo in miglioramento con schiarite ma anche qualche nube di passaggio, non si esclude nel pomeriggio o sera qualche rovescio più probabile sulle zone montane e sulla parte orientale della regione. Temperature in leggero calo rispetto al giorno prima, venti in rinforzo da NE nel pomeriggio e in serata.

Per domenica tempo discreto con prevalenza di sole, temperature in leggero calo sia nelle minime che nelle massime, venti deboli in prevalenza orientali.

Tendenza.

Per lunedì sembra che il tempo rimanga discreto con un buon soleggiamento, mentre verso metà della settimana, se confermato dalle prossime emissioni ci potrebbe essere il ritorno di precipitazioni in un clima autunnale con temperature in media con la stagione.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by wetterzentrale.de)