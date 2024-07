Partito il bus tra la stazione di Verona e l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio

Partito il bus tra la stazione di Verona Porta Nuova e l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

È partito lunedì 22 luglio Orio al Serio Airlink che collega la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova con l’aeroporto internazionale di Bergamo Orio al Serio. È il nuovo servizio di Busitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che amplia il proprio network.

In questo modo va a servire anche il terzo aeroporto d’Italia per volume di traffico, con quasi 16 milioni di passeggeri nel 2023 e un incremento del 9,7%, nel maggio 2024, rispetto all’anno precedente. L’aeroporto di Orio al Serio possiede un’area di influenza molto vasta e il nuovo servizio combinato bus+treno, con interconnessione alla stazione di Verona Porta Nuova, permette di venire incontro alle esigenze di mobilità di viaggiatori e turisti.

Operatività del servizio.

Il servizio è operativo tutti i giorni, con 22 corse giornaliere, 154 settimanali, distribuite lungo tutto l’arco della giornata; il tempo di percorrenza medio è di 85 minuti. La prima corsa da Verona Porta Nuova per l’aeroporto bergamasco parte alle 02:45, l’ultima corsa dall’aeroporto per la città di Giulietta è alle 00:45. Sono acquistabili solo le soluzioni di viaggio da e verso l’aeroporto Orio al Serio; pertanto, non è possibile acquistare la tratta Verona-Brescia e viceversa.

Tariffe e modalità di acquisto.

Il servizio Orio al Serio Airlink si può acquistare attraverso i canali di vendita Busitalia (https://shop.fsbusitalia.com) con un sistema di “pricing” dinamico, a partire dalla tariffa iniziale di € 4,90 per la tratta Verona Porta Nuova-Bergamo Orio al Serio e viceversa e di € 7,90 per la tratta Brescia-Bergamo Orio al Serio e viceversa. È sempre possibile l’acquisto a bordo direttamente dal conducente, senza maggiorazione, con carta di pagamento Bancomat, contactless.

Con l’acquisto di un titolo di viaggio, ogni viaggiatore pagante ha diritto al trasporto gratuito di un bagaglio a mano non eccedente le misure di 50x30x25 cm e, in aggiunta, il diritto al trasporto di un bagaglio da stiva non eccedente le misure di 80x50x30 cm.