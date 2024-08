Bus Atv, a Verona abbonamento gratis dal terzo figlio in su. Tutte le agevolazioni

Trasporto pubblico, a Verona abbonamento gratis sui bus Atv per le famiglie numerose, dal terzo figlio in su.

Trasporto pubblico, a Verona abbonamento gratis dal terzo figlio in su. L’amministrazione investe infatti ulteriori 10 mila euro per agevolare le famiglie numerose che usano i mezzi pubblici. E’ la prima volta che viene istituita la gratuità dell’abbonamento annuale City Mover a partire dal terzo figlio. In due anni finanziate agevolazioni per oltre 500 mila euro.

La gratuità dell’abbonamento annuale City Mover valido sulle linee urbane è prevista a partire dal terzo in figlio, a condizione che anche i primi due siano in possesso di abbonamento con la medesima validità temporale.

Le richieste per l’abbonamento annuale possono essere effettuate a partire da martedì 27 agosto e fino al 31 dicembre 2024 rivolgendosi alle biglietterie Atv di Verona Porta Nuova e Verona piazza Simoni.

Fino all’anno scorso l’agevolazione per chi aveva più di tre figli consisteva in una riduzione del 30 per cento del costo totale dell’abbonamento, riduzione che ora si tramuta in gratuità grazie all’intervento economico della giunta che ha messo a disposizione la somma di 10 mila euro. Ad oggi quindi la scontistica prevede il primo abbonamento a costo pieno, il secondo scontato del 15 per cento e la gratuità dal terzo in poi.

“Un aiuto alle famiglie numerose”.

“Questa misura va nella direzione di supportare concretamente le famiglie numerose – afferma l’assessora ai Servizi sociali Luisa Ceni-. La natalità non si promuove con i proclami ma con iniziative mirate in grado di produrre effetti immediati sulla vita delle famiglie. I figli e le generazioni future sono la nostra risorsa più importante e come amministrazione siamo impegnati a sostenere i giovani”.

La misura approvata oggi si aggiunge alle recenti già messe in campo dall’amministrazione per agevolare famiglie, studenti e turisti, incentivando l’uso dei mezzi pubblici nelle fasce orarie meno affollate, misure per le quali dal 1° luglio 2023 ad oggi sono stati stanziati più di 500 mila euro.

Agevolazioni tariffarie valide fino al 31 dicembre 2024.

Biglietto urbano gruppi: Permette a un gruppo di quattro persone (composto da un adulto e tre minori di 14 anni, o da due adulti e due minori di 14 anni, o da quattro adulti over 70) di viaggiare insieme per un viaggio di andata e ritorno, ciascuno della durata di 90 minuti, al costo di 8 euro. Il Comune contribuisce con 2 euro per biglietto.

Biglietto a fasce orarie: Consente di viaggiare sulla rete urbana dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, al costo di 1 euro per un viaggio di 90 minuti. Il Comune copre 0,30 euro per biglietto.

Carnet da 10 corse: Venduto al prezzo ridotto di 12,50 euro anziché 13,50, con un contributo del Comune di 1 euro per carnet.

Biglietto giornaliero urbano: Disponibile al prezzo di 5 euro, valido per un adulto e un minore di 14 anni che viaggiano insieme.