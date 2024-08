Acque Veronesi, via a lavori per mezzo milione di euro in Lessinia

Acque Veronesi, intervento da 500mila euro in Lessina, tra i comuni di Roverè Veronese e Velo Veronese.

Da Acque Veronesi lavori per quasi 500 mila euro per efficientare e ottimizzare la gestione e la distribuzione della rete idrica nei Comuni di Velo Veronese e Roverè Veronese, in Lessinia. E’ stato infatti inaugurato nelle scorse settimane un nuovo cantiere in Lessinia, con l’obiettivo di migliorare il servizio grazie a un intervento di estensione della condotta di adduzione tra i serbatoi “Capraia” e “Stolzer”, tra i due Comuni montani.

Il nuovo tratto di rete, realizzato in acciaio e dal diametro di 100 millimetri, partirà da via General Cantore, per poi proseguire in via Roverè Mille nel Comune di Roverè Veronese, lungo la strada sterrata che attraversa la contrada Vazzo e terminerà in Contrada Salaorno nel Comune di Velo Veronese. Circa 1 chilometro e mezzo di nuove condotte che andranno ad agevolare e potenziare il riempimento del Serbatoio Stolzer, per assicurare un miglior servizio ai circa 800 abitanti della zona, già allacciati alla rete. L’intervento terminerà a fine anno.