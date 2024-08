Da Ferragosto a Madonna della Corona ci si può andare anche in autobus

Nuova corsa Atv: servizio bus per collegare Spiazzi con il santuario di Madonna della Corona. Attiva da Ferragosto.

Sarà operativo, a partire dal 15 agosto nei giorni di sabato e nei festivi, il nuovo servizio bus attivato da Atv per collegare Spiazzi e il Santuario di Madonna della Corona direttamente con Brentino e la Valdadige.

Una nuova proposta, di carattere spiccatamente turistico, mirato a dare una risposta ai tanti pellegrini e appassionati di trekking che quotidianamente scelgono di raggiungere il Santuario salendo a piedi dalla Valdadige, lungo il caratteristico sentiero a gradoni che, partendo direttamente da Brentino, si inerpica fino ai piedi della Madonna della Corona. Dal 15 agosto fino a metà settembre, queste persone avranno dunque la possibilità di rientrare comodamente a Brentino in bus, evitando di mettere a dura prova le articolazioni sui gradoni della ripida discesa lungo il sentiero. Ovviamente la nuova linea può essere utilizzata anche per salire in bus a Spiazzi da Brentino e percorrere quindi il sentiero a piedi in discesa.

La nuova linea, denominata 477, sarà attiva a partire dal 15 agosto nei giorni di sabato, domenica e festivi. Prevede cinque corse in partenza da Spiazzi nell’arco della giornata, a partire dalle 9.12, con ultima corsa alle 17.05. Quattro le corse da Brentino in senso contrario, in partenza alle 10.15, 11.50, 14.50, 17.03, (mentre la corsa delle 18.43 è limitata a Caprino). Tutte le corse della linea 477 fermeranno anche a Caprino, contribuendo così a integrare ed intensificare il servizio tra il Capoluogo e Spiazzi, oggi già coperto dalla linea 476.

Il prezzo del biglietto da Spiazzi a Brentino è di 3,90 euro (3,70 se acquistato a bordo con carta di credito).