La dolcezza veronese debutta al Pitti Taste di Firenze

Al Pitti Taste di Firenze debutta la dolcezza veronese di Infermentum.

Infermentum, l’azienda veronese famosa per i suoi lievitati artigianali, farà il suo debutto al Pitti Taste di Firenze, una delle fiere più prestigiose dedicate al gusto e alla gastronomia italiana. Dall’8 al 10 febbraio, alla Fortezza da Basso, Infermentum presenterà i suoi prodotti più amati, portando un assaggio dell’eccellenza italiana.

Nata dieci anni fa a Stallavena da tre amici con un sogno, Infermentum è diventata un’azienda di successo che produce panettoni, colombe, torte e biscotti. I fondatori, Francesco Borioli, Elisa Dalle Pezze e Luca Dal Corso, non vedono l’ora di partecipare al Pitti Taste.

I prodotti in esposizione.

Panettoni tradizionali e varianti speciali come “Fichi, Mele e Noci” e “Tre Cioccolati”.

Il Monte Nuvola, un soffice pandoro a forma di panettone.

La Torta di Rose, un dolce veronese con profumi di arancia e vaniglia.

Le colombe pasquali, sia classiche che all’albicocca.

I bauletti per la colazione, in 8 varianti.

I biscotti in nuovi gusti.

Alla vigilia della fiera, il 7 febbraio, Infermentum sarà protagonista di un evento speciale al ristorante e cocktail bar Binomio. Durante l’evento “Binomium – Cicchetti e Cocktails”, verranno servite pizze alla pala di Infermentum, farcite sul momento, abbinate a cocktail creativi. Un omaggio alle tradizioni del Veneto e della Toscana.

Un’azienda in crescita.

Partita da un piccolo laboratorio, Infermentum oggi produce 150 mila lievitati l’anno, distribuiti in 200 punti vendita in Italia e in 15 paesi nel mondo, con un fatturato di 2,7 milioni di euro. L’azienda punta su ingredienti di qualità, come il lievito madre certificato, e su lavorazioni artigianali che rispettano l’ambiente e il benessere dei dipendenti.

La passione per i lievitati e l’impegno nella qualità hanno portato Infermentum a ottenere numerosi riconoscimenti, come quelli di Gambero Rosso e Artisti del Panettone.