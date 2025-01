Gli studenti dell’Accademia restaurano il monumento di Santa Lucia

Santa Lucia: sarà restaurato dagli studenti dell’Accademia il monumento alle operaie morte durante il bombardamento.

A un giorno dall’anniversario del tragico bombardamento del 28 gennaio 1944, il monumento funebre dedicato alle vittime della Ico nel cimitero di Santa Lucia, sarà restaurato. L’iniziativa, promossa dal consiglio di amministrazione Agec in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti, rappresenta un gesto importante per preservare la memoria di un dramma.

Il monumento, dedicato alle 35 giovani donne vittime del bombardamento della fabbrica Ico, era da tempo in condizioni precarie. Il restauro, che sarà realizzato dagli studenti dell’Accademia, prevede una serie di interventi mirati. Pulizia del monumento per rimuovere lo sporco accumulato nel tempo. Ripristino delle lettere mancanti, essenziali per la leggibilità delle iscrizioni commemorative. Riparazione delle parti danneggiate, per restituire dignità e decoro al sepolcro.

L’intervento è previsto per questa primavera, quando le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, e segna un passo decisivo in risposta alle numerose richieste avanzate negli anni.

La Tragedia della Ico.

Il 28 gennaio 1944, durante un bombardamento americano nel contesto della Seconda guerra mondiale e dell’occupazione nazi-fascista, la fabbrica Ico venne colpita. Questo stabilimento, che produceva prodotti farmaceutici, divenne teatro di una tragedia immensa: 35 giovani donne persero la vita. Il monumento funebre nel cimitero di Santa Lucia è dedicato proprio a loro.