Autostrada A4 chiusa per lavori a Verona, ecco dove e quando.

Autostrada A4 chiusa una notte per lavori a Verona, ecco dove e quando: nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 ottobre tra Verona e Brescia. A causa di lavori per la costruzione della linea ad alta velocità, entrambi i sensi di marcia dell’autostrada saranno bloccati tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione.

La chiusura, programmata dal Consorzio Cepav Due, avverrà dalle 23 di sabato fino alle 6 del mattino di domenica, e permetterà il posizionamento di un nuovo cavalcavia. Il tratto interessato si estende per circa 8 chilometri, dal km 259+300 al km 251+713 dell’A4.

Durante questo periodo, i viaggiatori in direzione Milano dovranno uscire al casello di Peschiera del Garda e seguire la strada regionale SR11 per poi rientrare in autostrada al casello di Sirmione. Chi viaggia verso Venezia farà il percorso inverso, uscendo a Sirmione e proseguendo lungo la SR11 fino al rientro in A4 a Peschiera.

Oltre alla chiusura del tratto autostradale, verranno temporaneamente bloccati anche gli accessi ai caselli: l’entrata verso Milano al casello di Peschiera e l’entrata in direzione Venezia al casello di Sirmione.