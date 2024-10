Una serata in musica e parole per “armare” le donne contro il tumore

Una serata in musica e parole per “armare” le donne alla battaglia contro il tumore.

La serata in “musica e parole” per “armare” le donne alla battaglia contro il tumore, sarà venerdì 25 ottobre alle 20:30. Appuntamento nella sala Polifunzionale Papa Giovanni Paolo II a Montorio. Un incontro speciale dedicato alla prevenzione del tumore al seno, organizzato dall’Associazione Gi.A.D.A. in collaborazione con la Circoscrizione 8^.

L’evento “Prevenzione tra Musica e Parole”, fa parte delle iniziative dell’Ottobre in Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Durante la serata, esperti medici spiegheranno quanto sia importante fare controlli regolari e prenderci cura della nostra salute.

Oltre alle spiegazioni mediche, ci saranno anche momenti artistici: musica dal vivo e poesie per rendere l’atmosfera più coinvolgente. Il programma prevede interventi di medici specialisti che risponderanno alle domande del pubblico e offriranno consigli utili sulla prevenzione e le cure per il tumore al seno e altre patologie femminili.

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per capire meglio come proteggere la propria salute e sostenere chi ne ha bisogno.