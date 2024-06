Atv, nuovo orario e nuova linea serale: tutto quello che c’è da sapere

Atv Verona a provincia, nuovo orario e nuova linea serale: tutto quello che c’è da sapere.

Da lunedì 10 giugno entra in vigore il nuovo orario estivo per i bus urbani ed extraurbani di Atv, a cui sommare la novità e della nuova linea serale. Anche per l’estate 2024, la rete di trasporti pubblici conferma i collegamenti già attivi lo scorso anno in città e in provincia. Questo garantirsce un servizio completo sia per i residenti che per i turisti che affollano le spiagge, le montagne e i centri storici del territorio.

Nuove reti serali, e bus a chiamata Scipione.

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di una nuova rete di servizi serali in città, pensata per migliorare la mobilità durante le ore serali. Inoltre, verrà ampliata l’operatività del bus a chiamata Scipione. Un servizio comodo e flessibile che permette agli utenti di prenotare il proprio viaggio in base alle esigenze specifiche.

Confermati i collegamenti turistici per il Garda e l’entroterra.

Anche per il 2024, sono confermati tutti i collegamenti “balneari” verso il Lago di Garda e l’entroterra. Questo risponde alle esigenze di mobilità dei turisti che visitano queste zone con numeri record. Questi servizi stagionali sono studiati appositamente per supportare il flusso di visitatori durante i mesi estivi.

Servizio completo per turisti e pendolari.

Atv si impegna a offrire un servizio completo ed efficiente, capace di soddisfare sia le esigenze dei turisti che desiderano esplorare il territorio. Sia quelle dei pendolari che si spostano quotidianamente per lavoro. Con queste nuove implementazioni, il trasporto pubblico si presenta a pieno regime, garantendo mobilità e comfort a tutti gli utenti.

Servizio urbano – Verona.

Fino al 30 giugno, sarà mantenuta la frequenza “invernale” delle linee (escluse le corse scolastiche), con orario differenziato nei giorni tra lunedì-venerdì e sabato. E l’intensificazione del trasporto nelle ore di punta. Un maggiore livello di servizio quindi, motivato anche dall’opportunità di offrire una valida alternativa al mezzo privato in questo periodo caratterizzato ancora dalla presenza di numerosi cantieri aperti. Contribuendo così al decongestionamento della viabilità. Dal 1 luglio poi entrerà in vigore il servizio estivo feriale nella sua struttura classica, da lunedì a sabato.

Nuova rete linee serali “80” + Scipione.

Dal 10 giugno sarà operativo il nuovo servizio serale, che vede l’istituzione delle nuove linee “80” con questi percorsi e frequenze.

linee 80-81 Stazione Porta Nuova – Piazza Bra’ – Porta Vescovo: ogni 20 minuti.

Linee 82-83-84 Stazione Porta Nuova – Castelvecchio – Ospedale Maggiore: ogni 20 minuti.

Linea 80 San Michele – Zona Stadio: ogni 40 minuti.

Linea 81 Borgo Santa Croce – Stazione – Zona Stadio: ogni 40 minuti.

Linea 82 Adigeo – Ospedale Maggiore: corse ad orario.

Linea 83 Policlinico – Ospedale Maggiore: ogni 40 minuti.

Linea 84 Santa Lucia – Ospedale Maggiore: ogni 40 minuti.

Linea 85 Porta Vescovo – Ospedale Maggiore – Torricelle: ogni 40 minuti fino alle 2.

Il servizio a prenotazione di Scipione è organizzato all’interno delle 4 zone della Città: Nord, Sud, Est, Ovest. Gli utilizzatori del bus a chiamata, prenotando la propria corsa dall’app, potranno spostarsi (con una sola corsa) all’interno della stessa zona. O da questa potranno raggiungere le aree del centro città individuate come comuni a più servizi Scipione. Per muoversi tra quartieri situati in punti opposti della città, si potrà utilizzare in modo integrato Scipione e la rete delle linee a frequenza.

Linea 77.

Ancora per la rete urbana di Verona. In vista della stagione turistica e delle numerose comitive in arrivo con i pullman al park Centro. Da lunedì sarà riattivata anche la linea 77, la navetta che fa la spola tra il parcheggio e piazza Bra’.

Servizi di trasporto per il lago di Garda.

Per l’estate 2024, la rete dei bus extraurbani che serve il Lago di Garda rimane invariata. I bus copriranno tutta la costa veronese del lago, da Riva del Garda fino a San Benedetto di Lugana. Tutti i giorni, compresi i festivi, con servizi attivi fino all’una di notte.

Dettagli dei collegamenti.

Riva del Garda a Malcesine. Corse ogni ora con la linea 484.

Malcesine a Peschiera. Corse ogni mezz’ora con le linee 164, 483 e 484, con fermata a Gardaland.

Garda a Verona (Piazza Bra’). Due corse ogni ora. Una corsa ogni ora sul percorso Garda-Lazise-Peschiera-Verona (linea 164). E una corsa ogni ora sul percorso Garda-Lazise-Verona con il servizio rapido (linea 185). e il servizio locale (linea 163).

Altri collegamenti: aeroporto e Monte Baldo.

Aeroporto Catullo al Lago di Garda. Linea 482, che passa per Villafranca e Valeggio, connettendo l’aeroporto con il Lago di Garda.

Monte Baldo: Linea 470 collega Garda e Costermano con San Zeno, Lumini e Prada. Con 6 corse al giorno dotate di carrello portabiciclette. Linea 476 collega Garda con il Santuario di Madonna della Corona a Spiazzi. con un bus navetta ogni 15 minuti nei giorni festivi e ogni 30 minuti nei giorni feriali.

Speciali: Garda – Venezia e dopo l’opera in Arena.

Lago di Garda – Venezia. Storico collegamento turistico con partenze il martedì e il giovedì.

Post-Opera Arena di Verona – Lago di Garda. Servizio disponibile mezz’ora dopo la fine degli spettacoli. Facilitato dalla collaborazione con Federalberghi Garda Veneto. Un comodo ritorno per gli spettatori alle località di soggiorno tra Peschiera e Malcesine.

Info alle fermate con Qr code.

Informazioni sugli orari alle paline di fermata sempre aggiornate. Su tutte le 1026 paline di fermata urbane e le 3868 fermate extraurbane è ora applicato uno sticker adesivo con uno specifico QR code. Inquadrato con qualsiasi smartphone, permette di visualizzare il dettaglio degli orari di ogni linea in transito dalla fermata interessata.

In alternativa, sempre inquadrando il QR Code, all’utente viene proposto di accedere all’app Ticket Bus Verona, da cui potrà anche acquistare il biglietto. Il nuovo sistema permette così di consultare gli orari sempre aggiornati, anche alle fermate più remote della rete.

Sul sito web i nuovi orari.

I nuovi orari estivi sono già consultabili sul sito www.atv.verona.it e per chi vuole avere sempre sottomano orari e news del servizio di Atv. C’è anche l‘app Ticket Bus Verona per consultare tutte le informazioni sul trasporto urbano ed extraurbano e comprare il biglietto anche da smartphone e tablet.

