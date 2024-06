Liste di attesa visite mediche: nuove assunzioni per ridurle

Liste di attesa per le visite mediche: nuove assunzioni di specialisti per ridurle.

Liste di attesa in ospedale: con nuove assunzioni la Regione Veneto sta lavorando per ridurre i tempi per le visite mediche. Perciò hanno deciso di assumere nuovi specialisti in gastroenterologia, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa.

Questo nuovo provvedimento è simile a quello di marzo scorso, quando hanno cercato di risolvere la mancanza di oculisti e dermatologi. Le Aziende sanitarie hanno offerto lavoro a questi specialisti proprio per ridurre i tempi di attesa.

A maggio 2024 ci sono ancora molte persone in lista d’attesa. Circa 9.320 per visite di gastroenterologia, 2.820 per ortopedia e 2.800 per medicina fisica e riabilitativa. Inoltre, molte persone aspettano ancora di fare un controllo in questi ambiti specialistici.

“L’abbattimento delle liste di attesa è un tema che stiamo affrontando con grande determinazione – sottolinea l’assessore alla Sanità -. Con una delibera approvata il 13 marzo scorso, la Regione è riuscita ad ingaggiare 25 specialisti, di cui 13 dermatologi e 12 oculisti, per far fronte a una necessità oggettiva. Useremo la stessa procedura per reclutare gastroenterologi, ortopedici e fisiatri, per sopperire a una richiesta di prestazioni ambulatoriali di primo e di secondo livello che non hanno potuto trovare risposta adeguata”.