Da piazza Santa Toscana a Verona Sud, passando da San Massimo, Santa Lucia e dallo stadio: due settimane di lavori per la nuova asfaltatura.

In vista dell’inizio della scuola, da lunedì partono a Verona i lavori di ripristino del manto stradale in vari punti della città: si tratta nello specifico di interventi di fresatura del manto esistente, messa in quota dei pozzetti, nuova asfaltatura e rifacimento segnaletica stradale.

“Puntiamo a sistemare tutte queste strade entro il 10 settembre, in modo tale da essere pronti quando iniziano le scuole, con la normale viabilità e senza disagi”, spiega l’assessore alle strade Federico Benini. “Si comincia con le strade principali, in via XX Settembre con il tratto all’altezza di piazza Santa Toscana, che è il più ammalorato. Ricordiamo che via XX Settembre verrà completamente sistemata in occasione dei lavori del filobus. Durante i lavori verranno messe a livello tutte le caditoie e i tombini e, successivamente, verrà eseguita la segnaletica orizzontale nuova. Sono tutti lavori studiati nell’ottica di mettere in sicurezza le strade e per renderle fruibili a tutti, automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Una volta ultimata la manutenzione delle strade principali, nel mese di settembre ci occuperemo delle strade secondarie”.

Gli interventi.

Da settimana prossima, lunedì 21, sarà rimesso a nuovo il tratto di via XX Settembre adiacente a piazza Santa Toscana. Un cantiere che, in pochissimo tempo, cambierà volto a 500 metri quadrati d’asfalto, rendendo la strada più agevole sia per le quattroruote che per i mezzi a due ruote. Il traffico sarà regolamentato con senso unico alternato, nella sola giornata di lavori in corso.

A seguire partiranno i lavori in vari tratti di via Legnago e precisamente in corrispondenza di via dei Bevilacqua e prima del cavalcavia.

Nuovo cantiere il 30 e 31 agosto nella bretella T4-T9, prima dello svincolo in autostrada, e all’uscita dalla tangenziale in direzione stadio. Si continua l’indomani anche nella rotonda che s’immette in via Sogare.

Entro il 7 settembre sarà riasfaltato il tratto della tangenziale che collega San Massimo a Santa Lucia. In zona Verona Sud sono interessati ai lavori di ripristino anche vari tratti in viale delle Nazioni, viale Piave e viale del Lavoro.