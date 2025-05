Verona tra le città italiane più popolari: l’Arena e la Casa di Giulietta conquistano i turisti del web.

Verona, con il suo patrimonio storico e culturale, con l’Arena e la casa di Giulietta, si conferma una delle città italiane più ricercate sul web, dai turisti di tutto il mondo. Secondo uno studio condotto dal data team di imiglioricasinoonline.net, la città si è piazzata al quinto posto nella classifica delle 10 città italiane con le attrazioni turistiche più popolari online. Questo risultato arriva grazie alla combinazione di monumenti storici di grande fascino, come l’Arena, e luoghi iconici legati al mito dell’amore, come la Casa di Giulietta.

La “divina” Arena.

L’Arena di Verona, continua ad essere una delle principali attrazioni della città. Con 246 mila ricerche mensili su Google e oltre mezzo milione di hashtag su Instagram, l’anfiteatro si conferma il simbolo per eccellenza di Verona, non solo per la sua imponente struttura ma anche per gli spettacoli e concerti.

Il mito dell’Amore.

La Casa di Giulietta, con la sua storia romantica e il famoso balcone, attira milioni di visitatori ogni anno. Con 135 mila ricerche mensili e quasi 87 mila hashtag, la Casa di Giulietta rimane uno dei luoghi più fotografati e amati da chi cerca un legame con la celebre tragedia di Shakespeare.

La classifica.

Firenze guida la classifica con la sua straordinaria ricchezza artistica, in particolare con la Galleria degli Uffizi e il Ponte Vecchio, che dominano sia le ricerche online che i social media. Seguono Roma, con il Colosseo e la Fontana di Trevi, e Como, che conquista il cuore dei turisti grazie al celebre Lago di Como.

Oltre a Verona, altre città italiane meno conosciute a livello internazionale si fanno notare per le loro attrazioni uniche. Pisa, ad esempio, continua ad attrarre turisti grazie alla Torre pendente, mentre Napoli si distingue per l’interesse suscitato dal sito di Napoli Sotterranea. Catania, invece, si impone grazie alla maestosità dell’Etna, simbolo naturale della città, e Monza si fa spazio con un mix di cultura e sport, con la Villa Reale e l’Autodromo Nazionale.