Parigi: inaugurato il “Boulevard de Soave”

Un pezzo di Verona in Francia: Parigi dedica una via a Soave come segno di amicizia.

Alle porte di Parigi una via dedicata a Soave: si chiama “Boulevard de Soave” e si trova nella zona sud di Claye-Souilly, cittadina dell’Île-de-France gemellata da 25 anni con il borgo veneto. La strada residenziale porta simbolicamente a “Place de Verone” e ospita una nuova scuola media, nel cui giardino sono state piantate viti di Garganega, in omaggio alla tradizione vinicola soavese.

L’iniziativa è parte delle celebrazioni per il lungo rapporto di gemellaggio tra le due comunità, rafforzato negli anni da scambi culturali che hanno coinvolto oltre 500 studenti italiani e francesi. Proprio in questi giorni, una delegazione soavese si trova in Francia per un nuovo ciclo di attività tra le scuole.

L’intitolazione della via e la scelta di piantare le viti nel cuore del quartiere scolastico rappresentano un tributo concreto e duraturo all’identità di Soave, riconosciuta anche fuori dai confini nazionali. Un segno di amicizia che, secondo l’amministrazione soavese, “sarà presto ricambiato anche sul territorio italiano“.