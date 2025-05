Santa Felicita, un gioiello storico in fumo: “Danno incalcolabile”

Danni gravissimi all’ex chiesa di Santa Felicita: il bilancio dopo l’incendio è drammatico.

Dopo l’incendio che ha colpito l’ex chiesa romanica di Santa Felicita, trasformata in un ristorante, si fa la conta dei danni. Il rogo, divampato nella notte tra venerdì e sabato, ha compromesso gran parte della struttura: tetto in legno distrutto, soppalchi crollati, pareti affrescate annerite o irrecuperabili. Un colpo durissimo non solo per i gestori del locale, ma per l’intera città, che perde un frammento prezioso del suo patrimonio storico. Le indagini preliminari dei vigili del fuoco indicano un probabile cortocircuito come causa scatenante.

Il locale era chiuso al momento dell’accaduto e nessuno è rimasto ferito, ma le conseguenze sono drammatiche, sia dal punto di vista architettonico che emotivo. L’antica e storica struttura rappresentava non solo un punto di riferimento della ristorazione veronese, ma anche un importante frammento di patrimonio artistico cittadino, sopravvissuto a secoli di storia – compreso il passaggio delle truppe napoleoniche.

Come riporta il quotidiano locale L’Arena, il restauratore Fausto Calliari, che aveva curato la riqualificazione della chiesa nei primi anni 2000, ha visitato l’edificio all’indomani dell’incendio. Le sue parole sono lapidarie: “Un danno incalcolabile”.

Qualcosa si è salvato.

Una parte della memoria visiva dell’edificio potrebbe essersi salvata: alcuni affreschi erano stati trasferiti anni fa al Museo degli Affreschi e alla Tomba di Giulietta, mentre alcune tele originali erano state già sostituite con riproduzioni fotografiche per motivi di conservazione.

Il messaggio dei titolari.

A raccontare lo stato d’animo di chi ha investito energie, tempo e passione nel ristorante è il messaggio pubblicato su Facebook dalla proprietà, che riportiamo integralmente.

“Gentili clienti,

è con profonda tristezza che vi comunichiamo che un grave incendio ha colpito il ristorante Santa Felicita durante la notte. Il locale era chiuso al momento dell’accaduto e nessuno è rimasto coinvolto, ma i danni sono ingenti e ci addolorano profondamente.

Secondo le prime valutazioni dei Vigili del Fuoco, l’origine dell’incendio sarebbe riconducibile a un cortocircuito, non imputabile a cause legate al ristorante. La presenza di un tetto in legno antico ha purtroppo favorito una rapida propagazione delle fiamme, rendendo l’intervento particolarmente complesso.

Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto. Santa Felicita rappresenta per noi molto più di un’attività: è un luogo carico di storia, memoria e significato affettivo. A causa delle condizioni attuali, tutte le prenotazioni in programma sono purtroppo annullate.

Vi ringraziamo per la comprensione e la vicinanza che ci state dimostrando.

La famiglia e lo staff di Santa Felicita”.