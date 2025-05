Casting a Legnago e Cerea per il film con Raoul Bova: al via le riprese di “Amici comuni”.

Sabato 11 maggio, il teatro Salus di Legnago è stato teatro di una giornata di selezioni per il film Amici comuni, che vedrà tra i protagonisti Raoul Bova. Circa sessanta persone hanno risposto all’invito rivolto alla cittadinanza, partecipando al casting per ruoli secondari e figurazioni, in un clima di grande curiosità e partecipazione. Il bando, diffuso sui social istituzionali con il sostegno dell’amministrazione comunale, ha coinvolto cittadini tra i 35 e i 65 anni, pronti a mettersi in gioco per un’opportunità unica.

Anche il Comune di Cerea ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, aprendo le porte a chi desiderava partecipare alla produzione. Le riprese, iniziano oggi 12 maggio, con alcune scene ambientate davanti al teatro Salieri di Legnago e proseguiranno a villa Ormaneto, suggestiva dimora a Cerea scelta per ospitare momenti narrativi centrali della pellicola. Un’altra location confermata è il Byblos Art Hotel Villa Amistà a Corrubbio.

Amici comuni, diretto da Marco Castaldi su sceneggiatura di Clemente Meucci e Chiara Laudani, racconta le vicende parallele di due coppie, tra equilibri instabili e nuovi inizi. Il tema della fragilità dei legami e delle dinamiche familiari contemporanee fa da filo conduttore, con un cast che affianca a Raoul Bova anche Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi. Il programma delle riprese andrà avanti fino al 7 giugno.