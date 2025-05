Verona, “arena” di giochi per tutti: arriva la Sport Expo Week

Torna a Verona la Sport Expo Week: un’ondata di benessere invade la città.

Verona è pronta per la nuova edizione di Sport Expo Week, la manifestazione dedicata allo sport, alla salute e all’inclusione, in programma dal 19 al 25 maggio. Alla sua 19esima edizione, l’iniziativa trasformerà la città in un’arena diffusa dove bambini, ragazzi e famiglie potranno avvicinarsi gratuitamente a decine di discipline sportive, partecipare a incontri educativi e vivere momenti di condivisione nei parchi, nelle piazze e negli spazi della Fiera.

LEGGI ANCHE. Sport e cultura per tutti, Cariverona investe 2 milioni sui giovani: il bando

Organizzata con il patrocinio del Comune di Verona, in collaborazione con federazioni, scuole e associazioni sportive, Sport Expo Week 2025 si presenta con un format rinnovato e ancora più capillare, puntando sull’accessibilità e sulla diffusione degli eventi in ogni angolo della città.

LEGGI ANCHE. Soave scommette sullo sport: investimento record da 1,5 milioni

Il programma della settimana.

Domenica 19 maggio – Convegno inaugurale alla Gran Guardia.

Ad aprire la manifestazione sarà il convegno “Lo Sport Paralimpico verso Milano Cortina 2026: un percorso tra riabilitazione, benessere e pratica sportiva”, dedicato all’inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport. L’evento vedrà la partecipazione di atleti paralimpici, esperti e rappresentanti istituzionali.

19-22 maggio – Playground sportivi nelle circoscrizioni.

Ogni pomeriggio, dalle 15.30 alle 18, i parchi cittadini ospiteranno percorsi ludico-motori per bambini dai 3 agli 8 anni. Ecco dove si svolgeranno le attività.

19 maggio : Circoscrizioni I^ e VI^.

: Circoscrizioni I^ e VI^. 20 maggio : Circoscrizioni II^ e V^.

: Circoscrizioni II^ e V^. 21 maggio : Circoscrizioni III^ e VIII^.

: Circoscrizioni III^ e VIII^. 22 maggio: Circoscrizioni IV^ e VII^.

17-22 maggio – Piazze in Sport.

Piazza Cittadella e Piazzale XXV Aprile si trasformeranno in villaggi sportivi tematici.

Piazza Cittadella: Urban Sport e Rotelle in Città (parkour, pattinaggio, danza urbana).

in Città (parkour, pattinaggio, danza urbana). Piazzale XXV Aprile: Tennis e sport della racchetta (tennis, padel, ping pong, ecc.).

Le mattinate saranno riservate alle scuole superiori, mentre nel pomeriggio e in serata le piazze si apriranno al pubblico con dimostrazioni, lezioni aperte e attività interattive.

23-25 maggio – Il cuore della manifestazione alla Fiera di Verona.

La Fiera sarà il centro nevralgico dello Sport Expo Week, con aree espositive, discipline da provare, laboratori e la presenza di sportivi di rilievo.

Venerdì 23 maggio (9.00 – 16.30) : giornata riservata alle scuole primarie e secondarie.

: giornata riservata alle scuole primarie e secondarie. Sabato 24 e domenica 25 maggio (9.00 – 19.00): apertura al pubblico con attività gratuite per famiglie e appassionati.

Per partecipare alle attività in Fiera è necessaria l’iscrizione gratuita sul sito ufficiale. L’ingresso alle altre iniziative è libero.

Ogni bambino riceverà un braccialetto con QR Code per registrare le attività svolte e ottenere un report finale, completo di suggerimenti su corsi e associazioni sportive locali.

Sabato 24 maggio – Convegno “Lo sport condanna la violenza”.

Al Centro Congressi della Fiera si terrà anche il convegno dedicato al ruolo dello sport nella prevenzione della violenza, promosso dal Comune di Verona e dall’Università di Verona.