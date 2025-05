Soave scommette sullo sport: investimento record da 1,5 milioni 

Maxi-investimento per lo sport a Soave: stanziati 1,5 milioni per ampliare e modernizzare gli impianti.

Pioggia di contributi per lo sport a Soave, dove il Comune ha annunciato un ambizioso progetto da oltre un milione e mezzo di euro per ampliare e modernizzare gli impianti sportivi cittadini. L’iniziativa è frutto di un’alleanza tra enti locali e nazionali, che coinvolge la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Economia, la Regione Veneto e il Coni.

Progetto.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo campo da calcio in erba sintetica con illuminazione, vicino al Palasport di via San Matteo, oltre alla costruzione di due nuovi campi destinati agli sport da racchetta come tennis, padel e badminton. A questi si aggiungerà una nuova piastra multisport per volley e basket all’aperto, costruita con materiali di ultima generazione. Gli impianti esistenti saranno invece oggetto di riqualificazione con l’installazione di illuminazione a Led e l’acquisto di nuove attrezzature per attività indoor, come il karate.

Il sindaco di Soave, Matteo Pressi, ha spiegato: “Il progetto prevede un impegno economico pari a 1,5 milioni. Rispetto a questa spesa, siamo riusciti ad ottenere 700 mila euro a fondo perduto dal Governo lo scorso anno mentre, giusto pochi giorni fa, la Regione ci ha assegnato 200 mila euro, sempre a fondo perduto”.

La quota restante, pari a 600 mila euro, sarà coperta da un mutuo con il Credito Sportivo. “Non pagheremo interessi – ha sottolineato Pressi – perché la quota interessi sarà direttamente a carico del Ministero dell’Economia, grazie all’accordo stipulato con il ministro Giorgetti“.

Il progetto, già pronto per essere appaltato, ha ricevuto il parere tecnico favorevole del Coni, che ha espresso giudizio positivo sulla qualità dell’intervento. Per l’amministrazione si tratta di uno degli investimenti più importanti programmati nella provincia in ambito sportivo.