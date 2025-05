Carambola a Erbè: due auto si ribaltano nel canale, ci sono feriti

Erbé: auto finiscono nel canale, sei persone coinvolte, due trasportate in ospedale.

Poco dopo le 21 del 6 maggio, tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla Sp50a a Erbè, due sono finite nel canale, ci sono feriti. È successo in via Don Giovanni Veronese, e il canale è quello d’irrigazione a lato della carreggiata.

Sei le persone coinvolte, due delle quali ferite e trasportate all’ospedale di Villafranca. Illesi gli altri quattro occupanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco da Verona e Bovolone, con il supporto di un’autogrù, per mettere in sicurezza i veicoli e assistere il personale sanitario del Suem 118. La strada è rimasta chiusa fino al termine delle operazioni. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale.