Coldiretti conquista piazza dei Signori e fa il pieno

La campagna veronese scende in piazza dei Signori: il boom del villaggio Coldiretti.

Successo per il Villaggio di Coldiretti in Piazza dei Signori a Verona: migliaia i visitatori tra degustazioni, acquisti e masterclass. La storica area ribattezzata per l’occasione “Piazza Campagna Amica”, è stata la pancia del primo Villaggio di Coldiretti Verona, nell’ambito della manifestazione “Le Piazze dei Sapori”. Quattro giorni intensi tra sapori locali, showcooking contadini e incontri con i produttori del territorio, che hanno attirato migliaia di veronesi e turisti.

Oltre 500 persone hanno partecipato alle 25 masterclass gratuite con degustazioni di piatti tipici abbinati ai vini locali. Protagonisti anche 22 produttori, che per la prima volta hanno portato le loro eccellenze a km zero nel centro storico, tra acquisti sostenibili e incontri diretti con il pubblico. Tra i numeri: 70 kg di riso e 15 kg di pasta cucinati nei giorni dell’evento.

In vetrina i prodotti di stagione: asparagi, bisi, fragole e mele veronesi, utilizzati ogni giorno in piatti preparati dai cuochi contadini e accompagnati da vini locali.

L’iniziativa è stata anche occasione per promuovere la petizione europea sull’etichettatura obbligatoria dell’origine degli alimenti, attraverso una raccolta firme aperta a tutti i visitatori.

La manifestazione ha avuto il suo culmine sabato sera con la “Notte Gialla”, format ideato da Coldiretti per valorizzare l’esperienza dello shopping a km zero anche in versione serale.