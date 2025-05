SuperEnalotto, la fortuna fa tappa a Isola della Scala

Isola della Scala vicina al Jackpot: centrato un “5”: il prossimo “cappotto” è da urlo.

Sfiorato il colpo grosso al SuperEnalotto nell’estrazione di sabato 10 maggio: a Isola della Scala: centrato un “5” da 27.078,62 euro. La giocata vincente è stata fatta nella Totoricevitoria di via Cavour.

Lo rende noto Agipronews, sottolineando come la vincita rappresenti un colpo di fortuna non da poco per il piccolo centro veronese. L’ultimo “6”, dal valore record di 88,2 milioni di euro, era stato centrato il 20 marzo scorso a Roma.

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma domani martedì 13 maggio, salirà a 31,4 milioni di euro.