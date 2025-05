Emozioni e ricordi a Montecitorio: L’Hellas Verona festeggia i 40 anni dallo scudetto.

Sarà la Sala della Lupa di Montecitorio a ospitare mercoledì 14 maggio l’evento commemorativo per il 40esimo anniversario dello storico scudetto dell’Hellas Verona. L’iniziativa, voluta dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, vedrà la partecipazione di alcuni protagonisti di quella memorabile stagione 1984-85, insieme ai vertici societari attuali del club gialloblù.

In programma, a partire dalle ore 10.30, un incontro che ripercorrerà le tappe salienti della cavalcata che portò il Verona alla conquista del suo primo e unico titolo di Campione d’Italia. Tra gli ospiti, una delegazione dei calciatori campioni d’Italia, Italo Zanzi (Presidente esecutivo dell’Hellas Verona), Christian Puscasiu (Managing Partner di Presidio Investors), e i giornalisti Paolo Condò e Adalberto Scemma, autori del libro Lo scudetto del Verona. A moderare sarà Dino Guerrini, responsabile della comunicazione del club.

Il presidente Fontana, grande tifoso dell’Hellas, ha ricordato l’emozione di quel 12 maggio 1985 definendola “un’impresa sportiva unica per il calcio italiano”, con un pensiero speciale per figure indimenticate come Emiliano Mascetti e Claudio Garella.