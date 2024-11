All’Alcione il mago che svela come entrare nel mondo invisibile

All’Alcione il mago che svela come passare dal mondo visibile a quello invisibile.

A Verona, il mago che svela come passare dal mondo visibile a quello invisibile: il 20 dicembre il Teatro Alcione propone uno spettacolo di magia. Il mago e youtuber Jack Nobile salirà sul palco per incantare il pubblico con il suo nuovo show.

Chi è Jack Nobile.

Classe 1995, Jack Nobile è nato a Lignano e ha scoperto la passione per la magia da adolescente, studiando con i migliori maestri in Italia e all’estero. Oggi è considerato uno dei più grandi esperti di micromagia al mondo. Pioniere della street magic sui social, Jack ha aperto il suo canale YouTube nel 2012, accumulando quasi un milione e mezzo di iscritti e vincendo il Premio Moige nel 2019 per i suoi contenuti educativi.

Su TikTok ha conquistato oltre 14 milioni di like, e i suoi tutorial di magia, trucchi e giochi di prestigio sono seguitissimi. Oltre a essere un performer di successo, Jack è anche autore di due libri, creatore di sei mazzi di carte personalizzati – venduti in oltre 60 mila copie – e fondatore di una Scuola di Magia Online. Nel 2023 ha insegnato cartomagia nel reality di Rai 2 Voglio essere un mago.

Con Jack, anche Hyde.

Accanto a Jack salirà sul palco Hyde, giovane talento della magia, conosciuto su YouTube per i suoi trucchi con il cubo di Rubik. Originario di Ferrara, Hyde è un nome noto nel mondo della magia online e promette di stupire gli spettatori con la sua abilità e creatività.