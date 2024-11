Bussolengo: una panchina di rose rosse contro la violenza sulle donne.

A Bussolengo una panchina di rose rosse contro la violenza sulle donne sarà allestita oggi lunedì 25 novembre. Questo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Onu il 17 dicembre 1999.

Il programma.

In Piazzale Vittorio Veneto, nella zona antistante la biblioteca comunale Luigi Motta, alle 10:30, protagonisti gli studenti delle scuole di Bussolengo. Esporranno i lavori che hanno sviluppato durante le lezioni sul tema della violenza di genere, accompagnandoli con spiegazioni e con la lettura di brani tratti dal libro “L’amore che non è” di Gianpaolo Trevisi. A seguire, i discorsi istituzionali del sindaco Brizzi, dell’assessore con delega alle pari opportunità Valeria Iaquinta e del presidente del tavolo tecnico Fabio Perella.

Ci sarà anche la rappresentazione simbolica delle “scarpe rosse”, che simboleggiano la battaglia contro i maltrattamenti e i femminicidi. Per chi vuole partecipare all’iniziativa, è possibile esporre dai balconi o dalle finestre qualcosa di colore rosso, come lenzuola, tende, palloncini, indumenti.

In mattinata Brizzi e l’amministrazione comunale, poseranno una rosa rossa sulle panchine rosse al parco comunale di via Gioia, all’ospedale Orlandi e a San Vito al Mantico in piazza dei Caduti in Guerra, luoghi simbolici attorno ai quali raccogliersi per riflettere sul tema.