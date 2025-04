In Veneto proclamato il lutto regionale per la morte di papa Francesco: bandiere a mezz’asta nelle sedi istituzionali.

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha adottato il decreto con cui viene proclamato il lutto regionale per la scomparsa di papa Francesco. In segno di cordoglio, è stata disposta l’esposizione a mezz’asta della bandiera della Regione del Veneto in tutte le sedi istituzionali centrali e periferiche, nonché presso gli Enti strumentali regionali.

“Con profondo rispetto e riconoscenza – dichiara il presidente Zaia – il Veneto si unisce al dolore del mondo per la perdita di una figura straordinaria, punto di riferimento spirituale e morale.”