Ha 35 dosi di hashish nelle mutande: 28enne arrestato per spaccio

Controlli della polizia locale di Verona nel fine settimana pasquale.

Aveva 35 dosi di hashish nascoste nelle mutande, 28enne arrestato per spaccio dopo essere stato pizzicato in zona Teatro Romano a Verona. Impegno straordinario della polizia locale di Verona nel fine settimana pasquale, con servizi in uniforme e in borghese per la sicurezza di migliaia di turisti nelle zone più visitate tra piazza Bra, via Cappello, l’area di Castel San Pietro e Ponte Pietra.

I controlli sono stati potenziati all’ingresso dell’anfiteatro Arena, riaperto dopo i lavoro di manutenzione, e al Cortile di Giulietta, dove l’assalto di migliaia di turisti non si è mai fermato.

In zona Teatro Romano sabato sera, 19 aprile, gli agenti del reparto territoriale hanno controllato un senza fissa dimora del Gambia di 28 anni. Il giovane si stava allontanando da vicolo Botte per salire la scalinata che porta al piazzale, quando è stato fermato. Dopo una perquisizione, è saltato fuori da suoi indumenti intimi quasi mezzo etto di hashish, suddiviso in 35 dosi confezionate e pronte per essere vendute a clienti che sempre più spesso si aggirano in quella zona.

Arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il 28enne dopo la convalida dell’arresto è stato condannato a sei mesi di reclusione con pena sospesa.

Sanzionati i venditori abusivi.

Durante i controlli del fine settimana, sono stati sanzionati anche tre venditori abusivi di fiori, con il sequestro di una ventina di mazzi. E sanzioni anche a dodici accattoni, tutti rumeni, tra il centro storico e i principali incroci cittadini.