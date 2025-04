Verona, torna “Contaminazioni Musicali” al Teatro Romano

Dal 27 giugno al 28 luglio al Teatro Romano di Verona dieci serate all’insegna del dialogo tra culture, generi e visioni sonore diverse.

L’Estate Teatrale Veronese si conferma anche quest’anno un crocevia privilegiato per la musica dal vivo, con la 77ª edizione che accoglie nuovamente la rassegna “Contaminazioni Musicali”, curata da Eventi Verona, in scena al Teatro Romano.

Dieci appuntamenti, dal 27 giugno al 28 luglio, costruiti attorno al concetto di “contaminazione” come forza creativa e linguaggio universale. In cartellone si alterneranno artisti di fama internazionale e interpreti della scena italiana, mescolando pop, jazz, elettronica, folk, soul, world music e oltre.

Ad aprire la rassegna, il 27 giugno, sarà Cat Power, che omaggerà in modo filologico il leggendario concerto “elettrico” di Bob Dylan del 1966 alla Royal Albert Hall. Un evento che segna la svolta del folk verso il rock, riletto dalla voce intensa e visionaria della cantautrice americana.

Il 28 giugno sarà la volta del trio Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren con Mare Nostrum, progetto che intreccia jazz, classica e sonorità popolari nel nome delle rotte del Mediterraneo e del Baltico. Il giorno seguente, il 29 giugno, l’incontro tra Stefano Bollani e il percussionista indiano Trilok Gurtu offrirà un dialogo tra jazz e ritmi del subcontinente asiatico.

Il 5 luglio il compositore Max Richter, tra i più innovativi della scena contemporanea, presenterà In a Landscape, fusione elegante di minimalismo, ambient ed elettronica.

Dalla fusione di culture si passa poi alla ricerca delle radici: Jack Savoretti (13 luglio) esplorerà il suo legame con la Liguria nell’album Miss Italia, mentre Simone Cristicchi, il 19 luglio, proporrà Dalle tenebre alla luce, spettacolo che mescola musica popolare, poesia e spiritualità insieme al Gnu Quartet.

Il 20 luglio i Calibro 35 daranno vita a una performance esplosiva tra funk, jazz e progressive ispirata alle colonne sonore dei poliziotteschi anni ’70. A seguire, il 26 luglio, Irene Grandi festeggerà trent’anni di carriera con lo spettacolo Fiera di me, un viaggio musicale tra blues, jazz e canzone d’autore.

Il 27 luglio spazio alla trascinante energia balcanica di Goran Bregović e della sua Wedding and Funeral Band, perfetti interpreti dello spirito “meticcio” della rassegna. A chiudere, il 28 luglio, la giovane Gaia, cantautrice italo-brasiliana tra le voci più interessanti del nuovo pop italiano.

“Musica dal vivo, esperienza insostituibile”.

“In un’epoca in cui i confini tra reale e virtuale si fanno sempre più labili, la musica dal vivo resta un’esperienza insostituibile – afferma Ivano Massignan di Eventi Verona –. “Contaminazioni musicali” vuole essere un momento di incontro collettivo, capace di unire pubblici diversi e linguaggi lontani in una cornice unica come quella del Teatro Romano”.

I concerti inizieranno alle 21.15. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it, Ticketmaster.it ed Eventiverona.it, oltre che al Box Office di Verona in via Pallone 16. Per info: tel. 045.8039156 – info@eventiverona.it.

