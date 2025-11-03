Regionali Veneto, ecco come sarà la scheda elettorale a Verona

Elezioni regionali in Veneto, effettuato il sorteggio di candidati e liste: ecco come sarà la scheda elettorale a Verona.
Si avvicina il turno elettorale per il rinnovo del consiglio regionale e la scelta del presidente del Veneto, fissato per domenica 23 e lunedì 24 novembre. Questa mattina, in Tribunale a Verona, si è tenuto il sorteggio ufficiale che ha definito l’ordine di presentazione delle liste e dei candidati alla presidenza della Regione sulle schede elettorali della circoscrizione veronese.
Il sorteggio ha stabilito l’ordine dei cinque candidati alla carica di governatore:
- Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare);
- Giovanni Manildo (Centrosinistra, sostenuto da 7 liste);
- Fabio Bui (Popolari per il Veneto);
- Alberto Stefani (Centrodestra, sostenuto da 6 liste);
- Riccardo Szumski (Resistere Veneto).
Per quanto riguarda le liste, solo Manildo e Stefani avevano più di una lista associata, tutte le altre candidature erano monolista. L’ordine di stampa e distribuzione delle liste nei comuni della provincia veronese rispecchia l’esito del sorteggio pubblico.
Ecco come appariranno le liste sulla scheda elettorale.
- Democrazia Sovrana Popolare per Marco Rizzo presidente
- Partito Democratico
- Uniti per Manildo presidente
- Volt Europa
- Le Civiche Venete
- Movimento 5 Stelle
- Alleanza Verdi Sinistra
- Rifondazione Comunista
- Popolari per il Veneto per Fabio Bui presidente
- Lega Liga Veneta
- Forza Italia
- Liga Veneta Repubblica
- Fratelli d’Italia
- Noi Moderati-Civici
- Libertas Unione di Centro
- Resistere Veneto per Riccardo Szumski presidente.
