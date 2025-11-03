Regionali Veneto, ecco come sarà la scheda elettorale a Verona

Scritto da: Redazione 3 Novembre 2025

Elezioni regionali in Veneto, effettuato il sorteggio di candidati e liste: ecco come sarà la scheda elettorale a Verona.

Si avvicina il turno elettorale per il rinnovo del consiglio regionale e la scelta del presidente del Veneto, fissato per domenica 23 e lunedì 24 novembre. Questa mattina, in Tribunale a Verona, si è tenuto il sorteggio ufficiale che ha definito l’ordine di presentazione delle liste e dei candidati alla presidenza della Regione sulle schede elettorali della circoscrizione veronese.

Il sorteggio ha stabilito l’ordine dei cinque candidati alla carica di governatore:

  • Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare);
  • Giovanni Manildo (Centrosinistra, sostenuto da 7 liste);
  • Fabio Bui (Popolari per il Veneto);
  • Alberto Stefani (Centrodestra, sostenuto da 6 liste);
  • Riccardo Szumski (Resistere Veneto).

Per quanto riguarda le liste, solo Manildo e Stefani avevano più di una lista associata, tutte le altre candidature erano monolista. L’ordine di stampa e distribuzione delle liste nei comuni della provincia veronese rispecchia l’esito del sorteggio pubblico.

Ecco come appariranno le liste sulla scheda elettorale.

  1. Democrazia Sovrana Popolare per Marco Rizzo presidente
  2. Partito Democratico
  3. Uniti per Manildo presidente
  4. Volt Europa
  5. Le Civiche Venete
  6. Movimento 5 Stelle
  7. Alleanza Verdi Sinistra
  8. Rifondazione Comunista
  9. Popolari per il Veneto per Fabio Bui presidente
  10. Lega Liga Veneta
  11. Forza Italia
  12. Liga Veneta Repubblica
  13. Fratelli d’Italia
  14. Noi Moderati-Civici
  15. Libertas Unione di Centro
  16. Resistere Veneto per Riccardo Szumski presidente.
