Regionali Veneto, ecco come sarà la scheda elettorale a Verona

Elezioni regionali in Veneto, effettuato il sorteggio di candidati e liste: ecco come sarà la scheda elettorale a Verona.

Si avvicina il turno elettorale per il rinnovo del consiglio regionale e la scelta del presidente del Veneto, fissato per domenica 23 e lunedì 24 novembre. Questa mattina, in Tribunale a Verona, si è tenuto il sorteggio ufficiale che ha definito l’ordine di presentazione delle liste e dei candidati alla presidenza della Regione sulle schede elettorali della circoscrizione veronese.

Il sorteggio ha stabilito l’ordine dei cinque candidati alla carica di governatore:

Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare);

(Democrazia Sovrana Popolare); Giovanni Manildo (Centrosinistra, sostenuto da 7 liste);

(Centrosinistra, sostenuto da 7 liste); Fabio Bui (Popolari per il Veneto);

(Popolari per il Veneto); Alberto Stefani (Centrodestra, sostenuto da 6 liste);

(Centrodestra, sostenuto da 6 liste); Riccardo Szumski (Resistere Veneto).

Per quanto riguarda le liste, solo Manildo e Stefani avevano più di una lista associata, tutte le altre candidature erano monolista. L’ordine di stampa e distribuzione delle liste nei comuni della provincia veronese rispecchia l’esito del sorteggio pubblico.

Ecco come appariranno le liste sulla scheda elettorale.