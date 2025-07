L’ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo è il candidato presidente del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Veneto.

Adesso è ufficiale: sarà Giovanni Manildo il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Veneto. L’annuncio arriva con una nota congiunta delle forze politiche e civiche della coalizione progressista, composta da Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che Vogliamo, Rete delle Civiche Progressiste, +Europa, Volt Europa, Partito Socialista Italiano e Movimento Socialista Liberale.

“Annunciamo con soddisfazione la candidatura di Giovanni Manildo alla presidenza della Regione Veneto”, si legge nel comunicato ufficiale. Avvocato e già sindaco di Treviso, Manildo è descritto come “una figura radicata e riconosciuta, apprezzata per il suo profilo professionale e per la sua sensibilità sociale e ambientale”.

La scelta, sottolineano le forze della coalizione, rappresenta “lo spirito con cui il centrosinistra ha voluto costruire il proprio progetto per il Veneto: largo, aperto, plurale”.